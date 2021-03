Real Madrid | Kroos contro i Mondiali in Qatar | “Condizioni disumane | situazioni inaccettabili Ho una speranza”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un vero e proprio attacco frontale.Toni, stella dele della Nazionale tedesca, a muso duro nei confronti dell’organizzazione del prossimo Mondiale in. Il centrocampista dei Blancos attacca frontalmente la decisione intrapresa dieci anni fa, sull'assegnazione dei prossimi campionati del Mondo, in un paese dove ancora vigonoumane denigratorie, affermando come in quel territorio si violino i diritti delle persone. Di seguito le parole del centrocampista tedesco, nel corso del podcast "Einfach mal Luppe"."Devo ammettere di non essere d’accordo con l’assegnazione del Mondiale alavvenuta dieci anni fa. Questo per numerosi motivi che vanno dalledi lavoro in cui operano le persone in quel paese, al fatto che ...