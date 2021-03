Rapporto Oms sull’origine del virus | cosa sappiamo e perché l’Occidente non si fida ancora della Cina

Advertising

RaiNews : I due Paesi hanno accusato la Cina di negare l'accesso a dati e campioni originali - MediasetTgcom24 : Origine coronavirus, Usa preoccupati: 'Il governo cinese ha apparentemente aiutato a scrivere il rapporto dell'Oms'… - Agenzia_Ansa : L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. Lo… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del #Covid19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. La tras… - EnricoTalpo : Ops! Origine della pandemia, Stati Uniti e Gb criticano Oms: 'Indagare su fuga da laboratorio' -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Oms

Washington e Londra sono tornati a criticare aspramente ildella missione dell', accusando ancora una volta Pechino di "negare l'accesso a dati e campioni completi e originali", in una ..."Non c'è una chiara conclusione sul ruolo del mercato", si legge nel. I dati sono invece sufficienti per far concludere al professor Liang Wannian , capo del team cinese che ha ...Mentre si attende il report dell'OMS, dalla Cina arriva un nuovo scaricabarile per quanto riguarda le responsabilità sulle origini del covid.Roma, 31 mar. (askanews) - La Cina continua a negare indagini approfondite presso l'Istituto di Virologia di Wuhan, un biolaboratorio in cui il governo di Pechino studiava fra le altre cose proprio la ...