Rapinatori uccisi a Marano | fermato il 26enne alla guida della Smart | “Inseguiti e investiti”

(Di mercoledì 31 marzo 2021). I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un ordine di fermo emesso dProcuraRepubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di G. G, di anni 25, per il duplice omicidio di C.C, di anni 30 e R.D, di anni 39. Le indagini effettuate dai carabiniericompagnia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Rapinatori uccisi a Marano arrestato il 26enne vittima della rapina: «Li ha investiti con la Smart» - juornoit : #Juorno #Rapinatori investititi e uccisi, i carabinieri arrestano il rapinato - paolochiariello : #Juorno #Rapinatori investititi e uccisi, i carabinieri arrestano il rapinato

APPROFONDIMENTI IL DELITTOa Marano, arrestato il 26enne vittima della rapina:... L'OMAGGIO Striscioni e post sui social per i dueinvestiti e... Le indagini dei ...APPROFONDIMENTI IL DELITTOa Marano di Napoli, la vittima è indagata... L'OMAGGIO Striscioni e post sui social per i dueinvestiti e... Il fermo è arrivato dopo ...Sul posto vennero ritrovati il Rolex e una pistola Beretta (scacciacani, senza tappo rosso), presumibilmente in possesso dei due rapinatori.che aveva dichiarato al pm di essere stato rapinato del rolex e dell’auto, respingendo l’accusa di aver travolto Chirollo e Romano. Sul luogo dell’impatto sono stati ritrovati il Rolex e una pistola ...