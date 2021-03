Rangers, protocollo anti-Covid violato: cinque squalificati per sei giornate (Di mercoledì 31 marzo 2021) cinque calciatori dei Rangers hanno violato il protocollo anti-Covid e la FA scozzese ha deciso di punirli con 6 giornate di squalifica Lo scorso febbraio, cinque calciatori dei Rangers, freschi campioni di Scozia, hanno violato il protocollo anti-Covid partecipando a una festa casalinga. La FA scozzese ci è andata giù pesante e, come riportato da Sky Sports, ha deciso di squalificare i calciatori per ben 6 giornate di campionato. Si tratta del trio della prima squadra Nathan Patterson, Bongani Zungu e Calvin Bassey, più i giovani dell’accademia Brian Kinnear e Dapo Mebude. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)calciatori deihannoile la FA scozzese ha deciso di punirli con 6di squalifica Lo scorso febbraio,calciatori dei, freschi campioni di Scozia, hannoilpartecipando a una festa casalinga. La FA scozzese ci è andata giù pesante e, come riportato da Sky Sports, ha deciso di squalificare i calciatori per ben 6di campionato. Si tratta del trio della prima squadra Nathan Patterson, Bongani Zungu e Calvin Bassey, più i giovani dell’accademia Brian Kinnear e Dapo Mebude. Leggi su Calcionews24.com

