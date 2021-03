Rakuten Advertising nomina i nuovi leader per il Nord America e i mercati internazionali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I veterani del settore Anthony Capano e Rakhee Jogiati Amministratore delegato per ile Amministratore delegato internazionale SAN MATEO, California, 30 marzo 2021 /PRNewswire/ha annunciato oggi che Anthony Capano è statoto Amministratore delegato per ile che Rakhee Jogia succederà a Capano come Amministratore delegato internazionale. Capano e Jogia si concentreranno sulla crescita dell'azienda,globale in performance marketing e pubblicità, attraverso una strategia clienti e un servizio senza pari, innovazione tecnologica, espansione dell'inventario e rafforzamento delle partnership con marchi ed editori di tutto il mondo. "Anthony e Rakhee hanno promosso una ...