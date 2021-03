Raiola su Ibrahimovic ha solo scherzato? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mino Raiola, agente, tra gli altri, di Ibrahimovic, ha parlato con ironia del futuro dell’attaccante del Milan: le sue parole sono chiare “Deve giocare altri tre o quattro anni per sé e altri otto anni in cui tutti i guadagni andranno a me”. Così Mino Raiola, agente tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic, sul futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mino, agente, tra gli altri, di, ha parlato con ironia del futuro dell’attaccante del Milan: le sue parole sono chiare “Deve giocare altri tre o quattro anni per sé e altri otto anni in cui tutti i guadagni andranno a me”. Così Mino, agente tra gli altri di Zlatan, sul futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

teoocchiuto : Quello che dispiace molto della stagione del #Milan è che il finale possa essere rovinato, offuscato o addirittura… - _SiGonfiaLaRete : #Raiola: 'Con #Haaland abbiamo sbagliato tutti! #Ibra può giocare fino a 50 anni. #Pogba? Chiunque lo vorrebbe' - clini_ale : RT @chiccoclini: Calcio notizie: dunque Mr.Raiola chiede 12M per Donnarumma +1M per Donnarumma2, 7+1M per Ibrahimovic, 6M per Romagnoli....… - chiccoclini : Calcio notizie: dunque Mr.Raiola chiede 12M per Donnarumma +1M per Donnarumma2, 7+1M per Ibrahimovic, 6M per Romagn… - infoitsport : Raiola: «Ibrahimovic giocherà fino a 50 anni per pagare me» -