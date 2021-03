Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3. Al suo posto Andrea Montanari (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Ho fatto il mestiere più bello del mondo, che volere di più?". Cresciuto nell'allora borgata di Valle Aurelia a Roma, giornalista e direttore di Radio 3 dal 2009, fondatore di "Fahrenheit", Marino ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Ho fatto il mestiere più bello del mondo, che volere di più?". Cresciuto nell'allora borgata di Valle Aurelia a Roma, giornalista e direttore di3 dal 2009, fondatore di "Fahrenheit",...

Advertising

repubblica : Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3: 'Una vita tra i libri, ma in questo Paese le classi dirigenti non leggono' - greatgiulio : RT @VecchioConcetto: Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3: 'Una vita tra i libri, ma in questo Paese le classi dirigenti non leggono' https… - medicojunghiano : RT @VecchioConcetto: Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3: 'Una vita tra i libri, ma in questo Paese le classi dirigenti non leggono' https… - lelegno : RT @VecchioConcetto: Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3: 'Una vita tra i libri, ma in questo Paese le classi dirigenti non leggono' https… - mrcllznn : RT @mariamacina: Rai, Marino Sinibaldi lascia Radio 3: 'Una vita tra i libri, ma in questo Paese le classi dirigenti non leggono' - la Repu… -