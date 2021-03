Raffaele Aurisicchio a capo dell’assemblea regionale di Sinistra Italiana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è svolta in modalità online, in settimana, l’assemblea regionale di Sinistra Italiana della Campania, che ha eletto come proprio presidente Raffaele Aurisicchio. E’ stata inoltre eletta all’interno della segreteria regionale Emanuela Caravano, e a Raffaele Lieto è stato richiesto di organizzare il dipartimento-Lavoro del Partito a livello regionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è svolta in modalità online, in settimana, l’assembleadidella Campania, che ha eletto come proprio presidente. E’ stata inoltre eletta all’interno della segreteriaEmanuela Caravano, e aLieto è stato richiesto di organizzare il dipartimento-Lavoro del Partito a livello. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

