NicolaPorro : Tra meno di un anno si eleggerà il successore di Mattarella. Le grandi manovre sono già iniziate. E c’è un uomo, mo… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 98° anniversario di fondazione dell'#AeronauticaMilitare, ha ricevuto a… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla cerimonia commemorativa del 77° anniversario dell’eccidio delle #FosseArdeatine e di… - MariMario1 : RT @NicolaPorro: Tra meno di un anno si eleggerà il successore di Mattarella. Le grandi manovre sono già iniziate. E c’è un uomo, molto gra… - TV7Benevento : **Quirinale: Mattarella ha ricevuto Enrico Letta**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Mattarella

, Draghi e le altre tappe I consiglieri si guardano un po' smarriti, come a dire: " ... Ora vi spiego: c'è già un accordo per prolungare il mandato diin scadenza nel 2022 per un ...Ma nel gennaio prossimo questo delicato equilibrio è destinato a saltare , qualunque sia l'esito della corsa al. Essendo fondato su due pilastri, il prestigio diunito a quello ...Sempre che alla fine non si voti in anticipo, nella primavera del 2022, subito dopo aver eletto il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Per questo per Letta è così importante, e urgente in ...Oggi il decreto Covid va in Cdm. Nella coabitazione di governo la Lega è in vantaggio e il Pd insegue. Draghi è solido: l'equilibrio durerà fino al 2022 ...