Quelle tensioni sociali interne che mettono a rischio la Cina (Di mercoledì 31 marzo 2021) È successo tutto all’improvviso. Era una mattina come le altre nel villaggio di Mingjing, non distante dalla città di Guangzhou, quando lo scorso 22 marzo una forte esplosione ha distrutto l’ufficio del comitato locale. Siamo nella Cina meridionale, nella provincia del Guandong, all’ombra del Delta del Fiume del Perle. Qui, nel principale motore economico cinese, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 31 marzo 2021) È successo tutto all’improvviso. Era una mattina come le altre nel villaggio di Mingjing, non distante dalla città di Guangzhou, quando lo scorso 22 marzo una forte esplosione ha distrutto l’ufficio del comitato locale. Siamo nellameridionale, nella provincia del Guandong, all’ombra del Delta del Fiume del Perle. Qui, nel principale motore economico cinese, InsideOver.

Quelle tensioni sociali interne che mettono a rischio la stabilità della Cina InsideOver

