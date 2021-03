Quasi 10 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Sono Quasi 10 milioni le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'88,3% del totale di quelle consegnate. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06.01 di oggi. Nel dettaglio, l'ammontare complessivo delle somministrazioni è pari a 9.928.663, a fronte di 11.247.180 dosi consegnate (7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2023 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.930.044 donne e 3.998.619 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.112.079. Le dosi sono state somministrate a 3.001.336 operatori sanitari, 490.106 unità di personale ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Sono10ledicontro il Covid-19in, l'88,3% del totale di quelle consegnate. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06.01 di oggi. Nel dettaglio, l'ammontare complessivo delle somministrazioni è pari a 9.928.663, a fronte di 11.247.180consegnate (7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2023 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.930.044 donne e 3.998.619 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe lesono 3.112.079. Lesono statea 3.001.336 operatori sanitari, 490.106 unità di personale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Torna in vigore da oggi in Inghilterra la cosiddetta 'regola del 6', che allarga la possibilità dei contatti social… - chetempochefa : Ancora grandi ascolti per Che Tempo Che Fa con 3 milioni di telespettatori e l'11% di share, con un picco di quasi… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - sulsitodisimone : Quasi 10 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia - Agenzia_Italia : Quasi 10 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia -