Quarta Mafia, Gianrico Carofiglio racconta come nasce la criminalità organizzata foggiana: “Da un evento carcerario a metà anni 80” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il momento cruciale per la nascita delle mafie foggiane è un evento carcerario che si colloca a metà degli anni 80 e che si trasforma poi in un vettore micidiale di fatti criminali per decenni”. In occasione della presentazione del libro di Antonio Laronga Quarta Mafia, Gianrico Carofiglio racconta a Peter Gomez il momento in cui nelle carceri pugliesi i detenuti, vessati dai camorristi, si danno per la prima volta una struttura, che nasce come sodalizio di autodifesa carceraria e si organizza attraverso i moduli rituali della ‘ndrangheta calabrese. Rivedi la diretta completa. Quarta Mafia. La criminalità organizzata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il momento cruciale per la nascita delle mafie foggiane è unche si colloca adegli80 e che si trasforma poi in un vettore micidiale di fatti criminali per decenni”. In occasione della presentazione del libro di Antonio Larongaa Peter Gomez il momento in cui nelle carceri pugliesi i detenuti, vessati dai camorristi, si danno per la prima volta una struttura, chesodalizio di autodifesa carceraria e si organizza attraverso i moduli rituali della ‘ndrangheta calabrese. Rivedi la diretta completa.. La...

Advertising

FrancescoBlotto : “#Quartamafia”, il libro di Antonio Laronga che racconta la #MafiaFoggiana: “L’organizzazione più feroce e violenta… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio - MBiratti : RT @fattoquotidiano: Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio -