Quanto spende la Serie B per gli agenti: Empoli e Monza al top (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quanto spende la Serie B per gli agenti? Dati in calo anche per la seconda lega, non solo in Serie A. Dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nel complesso, le società della Serie cadetta hanno versato 18.693.312,99 euro nelle tasche degli agenti sportivi, con una media di 934.665,65 euro per ogni squadra, in leggero L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021)laB per gli? Dati in calo anche per la seconda lega, non solo inA. Dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nel complesso, le società dellacadetta hanno versato 18.693.312,99 euro nelle tasche deglisportivi, con una media di 934.665,65 euro per ogni squadra, in leggero L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Quanto spende la Serie B per gli agenti: Empoli e Monza al top - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Quanto spende la Serie A per gli agenti: le cifre del 2020: Cala la spesa per i procuratori da pa… - PasqualeMattia4 : RT @CalcioFinanza: Quanto spende la Serie A per gli agenti, le cifre del 2020: Juve in vetta, Roma e Milan sul podio - CalcioFinanza : Quanto spende la Serie A per gli agenti, le cifre del 2020: Juve in vetta, Roma e Milan sul podio… - federico_marri : @fillofillofillo @MarcoSimondi @EusapiaMaria @FranVenturi81 @repubblica Come far leva sull'aumentare le tasse in un… -