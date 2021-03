Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: ok Francia e Inghilterra, tonfo Germania (Di mercoledì 31 marzo 2021) I risultati delle partite della serata valide per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Quattordici le partite giocate, con molti gol segnati nei secondi tempi e qualche sorpresa. Se, infatti, Spagna, Francia e Inghilterra hanno vinto le rispettive partite, anche con avversari non facilissimi (la Francia contro la Bosnia Erzegovina, l’Inghilterra contro la Polonia), la Germania ha perso contro la Macedonia del Nord di Pandev. È proprio il giocatore del Genoa a portare avanti i suoi sul finire della prima frazione. Nel secondo tempo, Gundogan pareggia i conti, ma è ancora un “italiano”, il napoletano Elmas, ad andare a segno all’85’. Con questa vittoria per 1-2, i macedoni si portano a 6 punti, raggiungendo la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) I risultati delle partite della serata valide per leaiin. Quattordici le partite giocate, con molti gol segnati nei secondi tempi e qualche sorpresa. Se, infatti, Spagna,hanno vinto le rispettive partite, anche con avversari non facilissimi (lacontro la Bosnia Erzegovina, l’contro la Polonia), laha perso contro la Macedonia del Nord di Pandev. È proprio il giocatore del Genoa a portare avanti i suoi sul finire della prima frazione. Nel secondo tempo, Gundogan pareggia i conti, ma è ancora un “italiano”, il napoletano Elmas, ad andare a segno all’85’. Con questa vittoria per 1-2, i macedoni si portano a 6 punti, raggiungendo la ...

