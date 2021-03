Qualificazioni Mondiali: l’Armenia rimonta la Romania ed è a punteggio pieno nel Gruppo J (3-2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nell’unico match delle 18 valido per la terza giornata delle Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, l’Armenia rimonta la Romania e si impone per 3-2, portandosi al comando del Gruppo J a punteggio pieno. Decisive per i padroni di casa le reti di Spertsyan al 56’, Haroyan all’87’ e Barseghyan all’89 dopo la doppietta di Cicaldau fra il 62’ e il 72’. Gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione diretta di Puscas al 78?, episodio che ha dato le energie ed il coraggio necessario agli armeni per ribaltare il risultato. Foto: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nell’unico match delle 18 valido per la terza giornata delleal Mondiale di Qatar 2022,lae si impone per 3-2, portandosi al comando delJ a. Decisive per i padroni di casa le reti di Spertsyan al 56’, Haroyan all’87’ e Barseghyan all’89 dopo la doppietta di Cicaldau fra il 62’ e il 72’. Gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione diretta di Puscas al 78?, episodio che ha dato le energie ed il coraggio necessario agli armeni per ribaltare il risultato. Foto: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

