Qualificazioni Mondiali: la Germania crolla in casa con la Macedonia, ok Francia, Spagna e Inghilterra (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ terminato il terzo turno delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, crolla la Germania in casa con la Macedonia del Nord sotto i gol di Pandev ed Elmas, ok Spagna (3-1 al Kosovo), Francia (1-0 alla Bosnia) e Inghilterra (2-1 alla Polonia). A segno anche Skov Olsen nel poker della Norvegia sul campo dell’Austria. Ecco tutti i risultati della serata: GIRONE B Grecia-Georgia 1-1 Spagna-Kosovo 3-1 GIRONE CLituania-Italia 0-2 Irlanda del Nord-Bulgaria 0-0 GIRONE D Bosnia-Francia 0-1 Ucraina-Kazakistan 1-1 GIRONE F Austria-Danimarca 0-4 Moldavia-Israele 1-4 Scozia-Isole Faroe 4-0 GIRONE I Andorra-Ungheria 1-4 Inghilterra-Polonia 2-1 San Marino-Albania 0-2 GIRONE ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ terminato il terzo turno delleaidi Qatar 2022,laincon ladel Nord sotto i gol di Pandev ed Elmas, ok(3-1 al Kosovo),(1-0 alla Bosnia) e(2-1 alla Polonia). A segno anche Skov Olsen nel poker della Norvegia sul campo dell’Austria. Ecco tutti i risultati della serata: GIRONE B Grecia-Georgia 1-1-Kosovo 3-1 GIRONE CLituania-Italia 0-2 Irlanda del Nord-Bulgaria 0-0 GIRONE D Bosnia-0-1 Ucraina-Kazakistan 1-1 GIRONE F Austria-Danimarca 0-4 Moldavia-Israele 1-4 Scozia-Isole Faroe 4-0 GIRONE I Andorra-Ungheria 1-4-Polonia 2-1 San Marino-Albania 0-2 GIRONE ...

