Qualificazioni Mondiale, Spagna-Kosovo: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera alle 20:45 Spagna-Kosovo per la terza giornata di qualificazione ai Mondiali del 2022. Servono punti ai padroni di casa per tenere il passo con la Svezia, mentre gli ospiti (che hanno disputato una sola partita) vogliono cominciare ad accumulare punti. Sembra una partita già scritta, ma nel calcio mai dire mai. Tensioni dentro e fuori dal campo La Spagna non ha cominciato le Qualificazioni come si aspettava. 4 punti accumulati fin qui, dopo aver pareggiato con la Grecia e con la vittoria in Georgia (arrivata nel finale). Non esattamente il percorso desiderato, mentre al contrario la Svezia adesso a punteggio pieno si gode il primo posto in solitario. Stasera la partita con il Kosovo dovrebbe essere ampiamente alla portata degli iberici, ma occhio alle tensioni. Queste due nazioni sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera alle 20:45per la terza giornata di qualificazione ai Mondiali del 2022. Servono punti ai padroni di casa per tenere il passo con la Svezia, mentre gli ospiti (che hanno disputato una sola partita) vogliono cominciare ad accumulare punti. Sembra una partita già scritta, ma nel calcio mai dire mai. Tensioni dentro e fuori dal campo Lanon ha cominciato lecome si aspettava. 4 punti accumulati fin qui, dopo aver pareggiato con la Grecia e con la vittoria in Georgia (arrivata nel finale). Non esattamente il percorso desiderato, mentre al contrario la Svezia adesso a punteggio pieno si gode il primo posto in solitario. Stasera la partita con ildovrebbe essere ampiamente alla portata degli iberici, ma occhio alle tensioni. Queste due nazioni sono ...

