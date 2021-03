Qualificazioni Mondiale, Lituania-Italia: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lituania–Italia è l’ultima sfida in programma per questo trittico di incontri delle nazionali per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La gara è in programma allo Stadio LLF di Vilnius questa sera alle 20:45. Domenica la Lituania ha perso la gara di esordio contro la Svizzera per 1-0, consentendo a Shaqiri e compagni di mantenere il primato. Prima, la squadra di Urbonas aveva perso per 4-0 l’amichevole contro il Kosovo. Conserva quindi il momentaneo terzo posto in classifica, a zero punti. Il primato svizzero è condiviso con l’Italia, vittoriosa sia contro l’Irlanda del Nord che contro la Bulgaria. Nell’ultima gara gli azzurri hanno replicato il 2-0 della sfida di Parma, con i gol di Belotti e Locatelli. Ora sarà necessario confermarsi per consolidare il primo posto in classifica e la qualificazione ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)è l’ultima sfida in programma per questo trittico di incontri delle nazionali per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La gara è in programma allo Stadio LLF di Vilnius questa sera alle 20:45. Domenica laha perso la gara di esordio contro la Svizzera per 1-0, consentendo a Shaqiri e compagni di mantenere il primato. Prima, la squadra di Urbonas aveva perso per 4-0 l’amichevole contro il Kosovo. Conserva quindi il momentaneo terzo posto in classifica, a zero punti. Il primato svizzero è condiviso con l’, vittoriosa sia contro l’Irlanda del Nord che contro la Bulgaria. Nell’ultima gara gli azzurri hanno replicato il 2-0 della sfida di Parma, con i gol di Belotti e Locatelli. Ora sarà necessario confermarsi per consolidare il primo posto in classifica e la qualificazione ai ...

