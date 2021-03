Qualificazioni Mondiale, Irlanda del Nord-Bulgaria: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Irlanda del Nord–Bulgaria è l’ultima sfida in programma per questo ciclo di incontri delle nazionali per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La gara è in programma al Windsor Park di Belfast questa sera alle 20:45. L’Irlanda del Nord, dopo la sconfitta nella sfida d’esordio contro l’Italia di Mancini per 2-0, ha subito un’altra sconfitta nell’amichevole contro gli Stati Uniti. Alla squadra di Baraclough non è bastato il gol di McGinn, a cui hanno risposto Reyna e Pulisic. La Bulgaria ha invece subito due sconfitte nelle prime due giornate del Girone: prima per 3-1 contro la Svizzera e poi per 2-0 contro l’Italia. Ultimi nel Gruppo C, i ragazzi di Petrov potrebbero rilanciarsi questa sera con un successo. Ecco le possibili scelte per la sfida in programma alle 20:45 al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)delè l’ultima sfida in programma per questo ciclo di incontri delle nazionali per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La gara è in programma al Windsor Park di Belfast questa sera alle 20:45. L’del, dopo la sconfitta nella sfida d’esordio contro l’Italia di Mancini per 2-0, ha subito un’altra sconfitta nell’amichevole contro gli Stati Uniti. Alla squadra di Baraclough non è bastato il gol di McGinn, a cui hanno risposto Reyna e Pulisic. Laha invece subito due sconfitte nelle prime due giornate del Girone: prima per 3-1 contro la Svizzera e poi per 2-0 contro l’Italia. Ultimi nel Gruppo C, i ragazzi di Petrov potrebbero rilanciarsi questa sera con un successo. Ecco le possibili scelte per la sfida in programma alle 20:45 al ...

Advertising

FBiasin : Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia e… - zazoomblog : Qualificazioni Mondiale Austria-Danimarca: probabili formazioni pronostico e diretta tv - #Qualificazioni… - vivere_sardegna : Qualificazioni mondiale Qatar 2022. Italia in Lituania per continuare a vincere - sr202438 : Dopo il Mondiale vinto in Spagna e quello organizzato nelle comunque notti magiche ? La Nazionale ha disputato 70… - savixa3 : intanto nelle qualificazioni al mondiale asiatiche #mongoliagiappone #italiaslovenia #lussemburgoportogallo… -