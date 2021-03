Qualificazioni Mondiale, Inghilterra-Polonia: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa sera alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra si disputerà Inghilterra-Polonia. E’ il big match del Gruppo I, in cui le due squadre favorite per la qualificazione ai Mondiali si scontreranno per il primo posto. In questo momento gli inglesi dominano il girone a punteggio pieno, ma i polacchi con una vittoria potrebbero rovesciare le sorti. Occhio però agli assenti. Un’assenza pesante per Paulo Sousa La nazionale di Southgate fin qui ha disputato un cammino perfetto: 2 vittorie in altrettante partite, con 7 gol realizzati e 0 subiti. Inoltre sono 6 i giocatori che hanno trovato la via del gol, e questo testimonia quanto l’Inghilterra sia una squadra completa che gioca come un organo unico. Questa sera però dovranno fare i conti con l’altra big del Gruppo I, la Polonia, che non è a pieno punteggio ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa sera alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra si disputerà. E’ il big match del Gruppo I, in cui le due squadre favorite per la qualificazione ai Mondiali si scontreranno per il primo posto. In questo momento gli inglesi dominano il girone a punteggio pieno, ma i polacchi con una vittoria potrebbero rovesciare le sorti. Occhio però agli assenti. Un’assenza pesante per Paulo Sousa La nazionale di Southgate fin qui ha disputato un cammino perfetto: 2 vittorie in altrettante partite, con 7 gol realizzati e 0 subiti. Inoltre sono 6 i giocatori che hanno trovato la via del gol, e questo testimonia quanto l’sia una squadra completa che gioca come un organo unico. Questa sera però dovranno fare i conti con l’altra big del Gruppo I, la, che non è a pieno punteggio ma ...

Advertising

FBiasin : Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia e… - zazoomblog : Qualificazioni Mondiale Austria-Danimarca: probabili formazioni pronostico e diretta tv - #Qualificazioni… - vivere_sardegna : Qualificazioni mondiale Qatar 2022. Italia in Lituania per continuare a vincere - sr202438 : Dopo il Mondiale vinto in Spagna e quello organizzato nelle comunque notti magiche ? La Nazionale ha disputato 70… - savixa3 : intanto nelle qualificazioni al mondiale asiatiche #mongoliagiappone #italiaslovenia #lussemburgoportogallo… -