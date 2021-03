Qualificazioni Mondiale, Bosnia-Francia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bosnia-Francia sarà la terza partita del Gruppo D delle Qualificazioni al prossimo Mondiale di calcio che si disputerà in Qatar nel 2022. È una sfida davvero importante e vibrante per entrambe le Nazionali chiamate in causa che, nell’economia del raggruppamento, cercano di raggiungere i rispettivi obiettivi. Ecco le ultime dal match. A caccia di punti che potrebbero rivelarsi pesantissimi per il proseguo del raggruppamento che vede impegnate, tra le altre, i campioni del mondo in carica che hanno alzato la coppa nel torneo iridato russo. La selezione di Didier Deschamps, ex calciatore della Juventus, se la vedrà contro la Bosnia di Ivajlo Petev e del duo Pjanic-Dzeko: la compagine balcanica ha disputato una sola partita in questo raggruppamento rimediando un pareggio (2-2) contro la Finlandia. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)sarà la terza partita del Gruppo D delleal prossimodi calcio che si disputerà in Qatar nel 2022. È una sfida davvero importante e vibrante per entrambe le Nazionali chiamate in causa che, nell’economia del raggruppamento, cercano di raggiungere i rispettivi obiettivi. Ecco le ultime dal match. A caccia di punti che potrebbero rivelarsi pesantissimi per il proseguo del raggruppamento che vede impegnate, tra le altre, i campioni del mondo in carica che hanno alzato la coppa nel torneo iridato russo. La selezione di Didier Deschamps, ex calciatore della Juventus, se la vedrà contro ladi Ivajlo Petev e del duo Pjanic-Dzeko: la compagine balcanica ha disputato una sola partita in questo raggruppamento rimediando un pareggio (2-2) contro la Finlandia. La ...

Advertising

FBiasin : Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia e… - vivere_sardegna : Qualificazioni mondiale Qatar 2022. Italia in Lituania per continuare a vincere - sr202438 : Dopo il Mondiale vinto in Spagna e quello organizzato nelle comunque notti magiche ? La Nazionale ha disputato 70… - savixa3 : intanto nelle qualificazioni al mondiale asiatiche #mongoliagiappone #italiaslovenia #lussemburgoportogallo… - Apostrofinho : Il Giappone ha battuto la Mongolia 14 a 0 in una partita valevole per le qualificazioni al mondiale. #siamotuttimongoli -