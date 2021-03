Qualificazioni Mondiale, Austria-Danimarca: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Terza giornata nel Gruppo F delle Qualificazioni al prossimo Mondiale che si disputerà nel 2022 in Qatar. In questa tornata, altra tappa della strada che poterà alla fase finale del torneo iridato, si sfideranno le prime due forze di questo raggruppamento: Austria-Danimarca vale tanto, con gli ospiti che vincendo potrebbero prendere il volo. Ecco le ultime. Importante gara nel Gruppo F: i padroni di casa dell’Austria, infatti, ospitano la lanciata Danimarca in questo raggruppamento che vede proprio la compagine nordica come assoluta favorita alla vittoria del girone. La selezione guidata da Foda ha incamerato 4 punti in classifica pareggiando il primo match contro la Scozia (2-2) e battendo la cenerentola Far-Oer per 3-1. Percorso netto, invece, per la compagine allenata da Hjulmand ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Terza giornata nel Gruppo F delleal prossimoche si disputerà nel 2022 in Qatar. In questa tornata, altra tappa della strada che poterà alla fase finale del torneo iridato, si sfideranno le prime due forze di questo raggruppamento:vale tanto, con gli ospiti che vincendo potrebbero prendere il volo. Ecco le ultime. Importante gara nel Gruppo F: i padroni di casa dell’, infatti, ospitano la lanciatain questo raggruppamento che vede proprio la compagine nordica come assoluta favorita alla vittoria del girone. La selezione guidata da Foda ha incamerato 4 punti in classifica pareggiando il primo match contro la Scozia (2-2) e battendo la cenerentola Far-Oer per 3-1. Percorso netto, invece, per la compagine allenata da Hjulmand ...

