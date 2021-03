Quali sono le caratteristiche del segno del Leone? (Di mercoledì 31 marzo 2021) caratteristiche delle persone Leone Il Leone è il quinto segno dello zodiaco. Si tratta di un segno centrale all'interno della tradizione astrologica perché tutti i suoi rappresentanti amano stare al centro della scena e colgono le occasioni in modo da poterlo essere sempre. Insomma il Leone non è certo un timido. I nati sotto il segno del Leone, un po' come l'animale che rappresenta il segno, si caratterizzano per la sicurezza e la regalità. I Leone tendono a essere fieri, spavaldi e senza paura. Amano osare e sono un segno molto virile. Un po' come l'Ariete è un segno forte ma, mentre il primo, è tendenzialmente più spavaldo e impulsivo, il Leone è un segno calcolatore. I Leone sono estroversi, talentuosi e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021)delle persone Leone Il Leone è il quintodello zodiaco. Si tratta di uncentrale all'interno della tradizione astrologica perché tutti i suoi rappresentanti amano stare al centro della scena e colgono le occasioni in modo da poterlo essere sempre. Insomma il Leone non è certo un timido. I nati sotto ildel Leone, un po' come l'animale che rappresenta il, si caratterizzano per la sicurezza e la regalità. I Leone tendono a essere fieri, spavaldi e senza paura. Amano osare eunmolto virile. Un po' come l'Ariete è unforte ma, mentre il primo, è tendenzialmente più spavaldo e impulsivo, il Leone è uncalcolatore. I Leoneestroversi, talentuosi e ...

