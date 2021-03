Quali sono le caratteristiche del segno del Capricorno? (Di mercoledì 31 marzo 2021) caratteristiche delle persone Capricorno Il Capricorno è un segno di terra protetto dal pianeta Saturno. I nati sotto il segno del Capricorno amano stare vicini a familiari e amici e sono soliti coltivare questi rapporti con calore e attenzione. sono persone sicure e controllate e ricoprono con successo ruoli di dirigenza in contesti strutturati. Amano lavorare in ambienti stimolanti e si dedicano ai loro obiettivi con il massimo impegno. Non hanno problemi a impegnarsi sul lavoro e trascorrono con piacere giornate intere in ufficio. Sanno bene che è il duro lavoro a consentire di arrivare a certi traguardi e mete. Questo segno vede la vita come un grande progetto e affrontano ogni sfida con praticità. Il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021)delle personeIlè undi terra protetto dal pianeta Saturno. I nati sotto ildelamano stare vicini a familiari e amici esoliti coltivare questi rapporti con calore e attenzione.persone sicure e controllate e ricoprono con successo ruoli di dirigenza in contesti strutturati. Amano lavorare in ambienti stimolanti e si dedicano ai loro obiettivi con il massimo impegno. Non hanno problemi a impegnarsi sul lavoro e trascorrono con piacere giornate intere in ufficio. Sanno bene che è il duro lavoro a consentire di arrivare a certi traguardi e mete. Questovede la vita come un grande progetto e affrontano ogni sfida con praticità. Il ...

