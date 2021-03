Quali sono le caratteristiche del segno del Cancro? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le date del Cancro: dal 21 giugno al 22 luglio Elemento: Acqua, rafforzare la connessione con gli aspetti più materni della natura e garantisce a questo segno una spiccata sensibilità. A differenza che negli altri due segni con cui condivide questa caratteristica (Scorpione e Pesci), nel Cancro l'acqua realizza a pieno le sue potenzialità creatrici, ma mantiene anche il suo carattere misterioso e libero. Simbolo: Nella rappresentazione tradizionale il segno del Cancro viene rappresentato da un 69 rovesciato, che simboleggia le chele del granchio, che in natura svolgono contemporaneamente la funzione di armi difensive, barriere in cui racchiudersi in caso di minaccia e strumento amorevole con cui trattiene a sé i piccoli. Pietra: opale, agata grigia, perla e smeraldo. Colori: il bianco e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le date del: dal 21 giugno al 22 luglio Elemento: Acqua, rafforzare la connessione con gli aspetti più materni della natura e garantisce a questouna spiccata sensibilità. A differenza che negli altri due segni con cui condivide questa caratteristica (Scorpione e Pesci), nell'acqua realizza a pieno le sue potenzialità creatrici, ma mantiene anche il suo carattere misterioso e libero. Simbolo: Nella rappresentazione tradizionale ildelviene rappresentato da un 69 rovesciato, che simboleggia le chele del granchio, che in natura svolgono contemporaneamente la funzione di armi difensive, barriere in cui racchiudersi in caso di minaccia e strumento amorevole con cui trattiene a sé i piccoli. Pietra: opale, agata grigia, perla e smeraldo. Colori: il bianco e ...

