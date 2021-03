Qual. Mondiali, quante sorprese: Germania k.o, Francia e Inghilterra di misura. Tutti i risultati (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutti i risultati finali dei match di Qualificazione al Mondiale 2022.Tante sorprese nella serata conclusiva delle sosta per le nazionali. Tante le squadre scese in campo per onorare fino all'ultima giornata gli impegni con i propri gironi, molti dei Quali già indirizzati dopo appena tre giornate. Sconfitta a sorpresa per la Germania, che cade nel match casalingo contro la Macedonia del Nord grazie ad una rete di Elmas. Il centrocampista del Napoli firma al minuto 85 un successo storico per la compagine ospite, contribuendo in maniera decisiva a conquistare tre punti d'oro contro un avversario di prestigio come quello tedesco. Positive le prove di Francia, Spagna e Inghilterra, che senza eccessiva fatica riescono a battere i loro rispettivi avversari ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021)finali dei match diificazione al Mondiale 2022.Tantenella serata conclusiva delle sosta per le nazionali. Tante le squadre scese in campo per onorare fino all'ultima giornata gli impegni con i propri gironi, molti deii già indirizzati dopo appena tre giornate. Sconfitta a sorpresa per la, che cade nel match casalingo contro la Macedonia del Nord grazie ad una rete di Elmas. Il centrocampista del Napoli firma al minuto 85 un successo storico per la compagine ospite, contribuendo in maniera decisiva a conquistare tre punti d'oro contro un avversario di prestigio come quello tedesco. Positive le prove di, Spagna e, che senza eccessiva fatica riescono a battere i loro rispettivi avversari ...

Advertising

Mediagol : Qual. #Mondiali, quante sorprese: Germania k.o, Francia e Inghilterra di misura. Tutti i risultati… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Qual. #Mondiali: impresa #Macedonia, Pandev ed Elmas piegano la #Germania! Ok #Francia, #Inghilterra e #Spagna, goleada Danim… - zazoomblog : Qual. Mondiali 2022 l’Italia vince in Lituania. Mancini: “Successo importante” - #Qual. #Mondiali #l’Italia #vince - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Qual. #Mondiali: impresa #Macedonia, Pandev ed Elmas piegano la #Germania! Ok #Francia, #Inghilterra e #Spagna, goleada Danim… - cmdotcom : Qual. #Mondiali: impresa #Macedonia, Pandev ed Elmas piegano la #Germania! Ok #Francia, #Inghilterra e #Spagna, gol… -