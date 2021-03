Qual. Mondiali, Lituania-Italia: Toloi in campo dal 1?, El Shaarawy con Bernardeschi e Immobile. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 31 marzo 2021) E' tutto pronto per Lituania-Italia. Archiviati i successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria, la Nazionale di Mancini, è pronta a tornare in campo per il terzo successo contro la Lituania a Vilnius. Il CT schiera dal 1' Toloi. A centrocampo spazio a Pessina con Locatelli. El Shaarawy inserito nel tridente completato da Bernardeschi e ImmobileDi seguito, le formazioni ufficiali:Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. UrbonasItalia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) E' tutto pronto per. Archiviati i successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria, la Nazionale di Mancini, è pronta a tornare inper il terzo successo contro laa Vilnius. Il CT schiera dal 1'. A centrospazio a Pessina con Locatelli. Elinserito nel tridente completato daDi seguito, le(4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. Urbonas(4-3-3): Donnarumma;, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina;, ...

