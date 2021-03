Qatar 2022, Germania alla frutta battuta in casa dalla Macedonia (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Germania ci ricasca. Dopo la clamorosa sconfitta contro la Spagna nella Nations League, stasera a Duisburg altro incredibile scivolone. Tedeschi battuti in casa loro dalla Macedonia del Nord che ha vinto con il punteggio di 2-1. Pandev ha aperto le marcature alla fine del primo tempo poi nella ripresa pareggio di Gundogan e poi di Elmas per il 2-1 definitivo. Match che ha evidenziato una serie di errori difensivi dei tedeschi che sono stati puniti in due circostanze. Per la Germania si mette male in classifica che vede l'Armenia a 9 punti e tedeschi a 6 con la Macedonia del Nord.Questi i risultati al termine dei delle gare della 3^ giornata della fase di qualificazione a Qatar 2022:GRUPPO BGrecia-Georgia 1-1 (76’ Kakabadze Aut., 78’ ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laci ricasca. Dopo la clamorosa sconfitta contro la Spagna nella Nations League, stasera a Duisburg altro incredibile scivolone. Tedeschi battuti inloro ddel Nord che ha vinto con il punteggio di 2-1. Pandev ha aperto le marcaturefine del primo tempo poi nella ripresa pareggio di Gundogan e poi di Elmas per il 2-1 definitivo. Match che ha evidenziato una serie di errori difensivi dei tedeschi che sono stati puniti in due circostanze. Per lasi mette male in classifica che vede l'Armenia a 9 punti e tedeschi a 6 con ladel Nord.Questi i risultati al termine dei delle gare della 3^ giornata della fase di qualificazione a:GRUPPO BGrecia-Georgia 1-1 (76’ Kakabadze Aut., 78’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Qatar 2022 L'Italia vince anche in Lituania Gli azzurri chiudono la sosta col punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 e blindano una porta che resta inviolata per la sesta volta consecutiva. Il ct cambia il volto ...

Lituania - Italia 0 - 2: Sensi e Immobile a segno e azzurri a punteggio pieno, ma quanti gol sprecati L'Italia di Roberto Mancini si impone, di misura, anche in Lituania e prosegue la marcia a punteggio pieno nel Gruppo B di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Decidono n gol di Sensi, appena entrato in campo, dopo 47', e il rigore di Immobile al 95'. Il calendario delle qualificazioni a Qatar 2022 articolo in aggiornamento Le classifiche dei ...

Qatar 2022, gli highlights dei match di oggi - Sportmediaset Sport Mediaset Lituania-Italia LIVE: gol e azioni salienti Obiettivo punteggio pieno come auspicato da Roberto Mancini per l'Italia in terra lituana: a Vilnius gli azzurri andranno a caccia della terza vittoria in altrettante partite di qualificazione ai ...

Tris Svizzera, la Finlandia s’arrende SAN GALLO - Archiviati i primi duelli verso Qatar 2022 con due importanti vittorie su Bulgaria e Lituania, la Svizzera ha chiuso il suo trittico di impegni superando anche la Finlandia nell'amichevole ...

