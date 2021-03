Punta il coltello contro la madre per soldi: arrestato figlio violento (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza di Sant’Antimo (Napoli) hanno arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia un 50enne già noto alle forze dell’ordine. I militari sono andati a casa dell’uomo perchè alcuni vicini di casa avevano segnalato un’accesa lite. L’uomo stava minacciando la madre 72enne con un grosso coltello da cucina: pretendeva denaro per acquistare droga. Il 50enne, già arrestato per gli stessi motivi lo scorso giugno, è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza di Sant’Antimo (Napoli) hannoper estorsione e maltrattamenti in famiglia un 50enne già noto alle forze dell’ordine. I militari sono andati a casa dell’uomo perchè alcuni vicini di casa avevano segnalato un’accesa lite. L’uomo stava minacciando la72enne con un grossoda cucina: pretendeva denaro per acquistare droga. Il 50enne, giàper gli stessi motivi lo scorso giugno, è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Punta il coltello contro la madre per soldi: arrestato figlio violento ** - vgaIIagher : in che senso c’è gente che shippa clarke e murphy hanno tipo tre scene insieme e in una di queste lui le punta un coltello alla gola - phoenixboy__ : È che Vale’ quando si punta il coltello così ee non è come il bambù - Sara_Zeneize : @PaoloLeChat Coltello affilato, liscio. Senza dentatura. Facevamo così la punta alle matite al liceo. - nickbluebox : @PaoloLeChat Coltello da cucina per rifare la punta. Attenzione. -

Ultime Notizie dalla rete : Punta coltello Ferdinando Guglielmotti racconta la sua esperienza all'Isola dei famosi Inoltre - sottolinea - in un paese meraviglioso come l'Italia dove però ognuno di noi punta il dito ... Infatti ho visto una puntata, dove c'era quasi una lotta al coltello con ogni partecipante: ...

Ferdinando Guglielmotti racconta la sua esperienza all'Isola dei famosi. Inoltre - sottolinea - in un paese meraviglioso come l'Italia dove però ognuno di noi punta il dito ... Infatti ho visto una puntata, dove c'era quasi una lotta al coltello con ogni partecipante: ...

Punta coltello contro la madre: Carabinieri arrestano figlio violento La Rampa Punta il coltello contro la madre per soldi: arrestato figlio violento L’uomo stava minacciando la madre 72enne con un grosso coltello da cucina: pretendeva denaro per acquistare droga. Il 50enne, già arrestato per gli stessi motivi lo scorso giugno, è stato portato nel ...

Minaccia la madre con un coltello, arrestato figlio violento Ha puntato un coltello contro la madre per costringerla a farsi dare i soldi e comprare droga: è successo a Sant'Antimo (Napoli), dove i carabinieri hanno arrestato per estorsione e maltrattamenti in ...

Inoltre - sottolinea - in un paese meraviglioso come l'Italia dove però ognuno di noiil dito ... Infatti ho visto una puntata, dove c'era quasi una lotta alcon ogni partecipante: ...Inoltre - sottolinea - in un paese meraviglioso come l'Italia dove però ognuno di noiil dito ... Infatti ho visto una puntata, dove c'era quasi una lotta alcon ogni partecipante: ...L’uomo stava minacciando la madre 72enne con un grosso coltello da cucina: pretendeva denaro per acquistare droga. Il 50enne, già arrestato per gli stessi motivi lo scorso giugno, è stato portato nel ...Ha puntato un coltello contro la madre per costringerla a farsi dare i soldi e comprare droga: è successo a Sant'Antimo (Napoli), dove i carabinieri hanno arrestato per estorsione e maltrattamenti in ...