"Pugno duro solo contro gli italiani". Meloni, cannonata contro la Lamorgese: degli sbarchi di immigrati se ne frega

Nel mirino di Giorgia Meloni ci finisce Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno del governo di Mario Draghi. Già, perché l'inquilina del Viminale ha annunciato il Pugno di ferro nei controlli durante i giorni di Pasqua, quelli in cui tutta Italia, senza eccezioni, sarà zona rossa per il contenimento del coronavirus. "controlli intensificati nel weekend, in campo circa 70mila agenti", ha annunciato la Lamorgese al Fatto Quotidiano. Parole che, come detto, hanno scatenato la reazione della leader dei Fratelli d'Italia. Sui social, la Meloni infatti tuona: "Saracinesche abbassate e controlli capillari - premette -. Il Ministro Lamorgese annuncia la linea dura ...

