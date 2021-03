Proteste Contro La DaD, Anita e Lisa: Riaprire, Solo Questo Chiediamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le studentesse Anita e Lisa continuano a manifestare Contro la DaD. “Noi a Pasqua non faremo sogni tranquilli” affermano. “Non capiamo perché la nostra insegnate di matematica in prima fa ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le studentessecontinuano a manifestarela DaD. “Noi a Pasqua non faremo sogni tranquilli” affermano. “Non capiamo perché la nostra insegnate di matematica in prima fa ...

Advertising

amnestyitalia : Nelle prime partite di qualificazione ai Mondiali, le nazionali di Norvegia e Germania hanno portato in campo le pr… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Senegal Abdoulaye Diene e altri 18 attivisti sono stati rilasciati senza alcuna accusa. Erano stati… - amnestyitalia : #Turchia Il 27 marzo molte persone sono scese in piazza per protestare contro il ritiro della Turchia dalla Convenz… - DigitalMatt3 : RT @RadioSavana: Romania (Bucarest), terzo giorno consecutivo di proteste. Marea umana in marcia contro coprifuoco e lockdown. Quasi tutti… - Thisis_GM : RT @RadioSavana: Romania (Bucarest), terzo giorno consecutivo di proteste. Marea umana in marcia contro coprifuoco e lockdown. Quasi tutti… -