“Proprio come Chiara Ferragni”. Belen Rodriguez, presto mamma bis, lo ha appena rivelato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Grandissima novità per Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice televisiva argentina avrà la possibilità di raggiungere un traguardo molto importante per la sua già magnifica attività professionale. Lo ha praticamente annunciato lei, facendo vedere il tutto su Instagram attraverso alcune storie. Per lei è un momento magico, visto che anche a livello personale le cose vanno benissimo. L’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e presto diventeranno anche genitori. Hanno inoltre intenzione di certificare la loro relazione sentimentale con un matrimonio, che si celebrerà probabilmente nei prossimi mesi. L’ex di Stefano De Martino è in attesa di una figlia, dopo aver perso un bebè durante una precedente gravidanza. La piccola si chiamerà Luna Marie e renderà entrambi super felici. Ma andiamo a vedere adesso invece a cosa sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Grandissima novità per. La showgirl e conduttrice televisiva argentina avrà la possibilità di raggiungere un traguardo molto importante per la sua già magnifica attività professionale. Lo ha praticamente annunciato lei, facendo vedere il tutto su Instagram attraverso alcune storie. Per lei è un momento magico, visto che anche a livello personale le cose vanno benissimo. L’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele ediventeranno anche genitori. Hanno inoltre intenzione di certificare la loro relazione sentimentale con un matrimonio, che si celebrerà probabilmente nei prossimi mesi. L’ex di Stefano De Martino è in attesa di una figlia, dopo aver perso un bebè durante una precedente gravidanza. La piccola si chiamerà Luna Marie e renderà entrambi super felici. Ma andiamo a vedere adesso invece a cosa sta ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, proprio come la Gran Bretagna (5,51 per cento). Ma noi… - Link4Universe : La quantità di stelle in questa galassia!! ???? Si chiama M94, ed è una galassia chiamata 'Starburst' proprio perché… - FBiasin : L’aspetto più triste dell’assegnazione dei #dirittitv è rappresentato da quelli che godono come matti perché “adess… - gfvipcommentat1 : RT @Unrequi51478358: Non so why,ma succede che alla fine di una giornata difficile,incrocio questo video.Non lo posto come ‘memory GF’..ma… - bross_rosemma70 : @ARISA_OFFICIAL da come si è evoluta la tua crescita interiore, tanta fatica mi pare ti sia costata, oggi proprio n… -