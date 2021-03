Professionisti, “Ingenio al femminile”: il Cni premia le migliori tesi di laurea (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio nazionale ingegneri ha bandito un premio di laurea in favore di neolaureate che abbiano prodotto, nel corso dell’anno accademico 2019-20, brillanti tesi di laurea in Ingegneria, su argomenti individuati anno per anno dallo stesso Cni. Il Premio ha lo scopo di valorizzazione la figura della donna in ambito tecnico ed intende premiare le migliori tesi scelte tra tutti i corsi di laurea previsti dall’ordinamento ingegneristico. L’iniziativa mira a promuovere l’obiettivo n.5 della ‘Parità di genere’ dell’Agenda Onu 2030, valorizzando, incoraggiando e mettendo in evidenza la figura della donna in ambito tecnico. Al tempo stesso, ci si propone di offrire un supporto alle neolaureate per dare loro l’occasione di inserirsi nel ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio nazionale ingegneri ha bandito un premio diin favore di neote che abbiano prodotto, nel corso dell’anno accademico 2019-20, brillantidiin Ingegneria, su argomenti individuati anno per anno dallo stesso Cni. Il Premio ha lo scopo di valorizzazione la figura della donna in ambito tecnico ed intendere lescelte tra tutti i corsi diprevisti dall’ordinamento ingegneristico. L’iniziativa mira a promuovere l’obiettivo n.5 della ‘Parità di genere’ dell’Agenda Onu 2030, valorizzando, incoraggiando e mettendo in evidenza la figura della donna in ambito tecnico. Al tempo stesso, ci si propone di offrire un supporto alle neote per dare loro l’occasione di inserirsi nel ...

