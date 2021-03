Prenotazione vaccino Covid in Lombardia: come funziona la piattaforma di Poste (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 3 aprile la regione Lombardia sarà inserita nella piattaforma di Prenotazione del vaccino anti Covid messa a disposizione da Poste italiane: ecco l’indirizzo e come funziona Leggi su corriere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 3 aprile la regionesarà inserita nelladidelantimessa a disposizione daitaliane: ecco l’indirizzo e

Advertising

Sandra_SheMoves : @AntoniaAtravagl Vivo in Toscana. Sono una fragile. Vittima del click day. Ho anche avuto dubbi se la mia categoria… - LorenzoZL74 : RT @cimbolano: Caro @EugenioGiani, leggi il 'Nota Bene' sulla homepage del sito del terrificante 'Sistema di prenotazione online per l'effe… - giudiiiiiiiii : Prenotazione vaccino Covid in Lombardia: come funziona la piattaforma di Poste- - cimbolano : Caro @EugenioGiani, leggi il 'Nota Bene' sulla homepage del sito del terrificante 'Sistema di prenotazione online p… - GrossetoNotizie : Vaccino covid: la Misericordia amplia il servizio di prenotazione. Ecco giorni e orari -