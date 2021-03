Premi | Jean-Claude Mourlevat vince il ' Nobel dell' infanzia' **

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Stoccolma, 31 mar. - Adnkronos) - Lo scrittore franceseè il vincitore'Astrid Lindgren Memorial Award, uno dei premi internazionali più prestigiosi per la letteratura rivolta ai bambini, ribattezzato "il'. La consegna è avvenuta durante una cerimonia online a Stoccolma. Creato nel 2002 dal governo svedese, il premio è intitolato all'autrice svedese Astrid Lindgren (1907-2002), creatrice del popolare personaggio di Pippi Calzelunghe. Per il premio 2021, del valore di 5 milioni di corone svedesi (574.000 dollari, 489.719 euro)ha battuto 250 candidati di 68 paesi. "Non posso crederci", ha detto quando ha saputoa sua vittoria. "È una così grande sorpresa che non posso dire ...

