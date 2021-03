(Di mercoledì 31 marzo 2021) “”, è lada recitare questo Mercoledì per meditare sulle nostre azionigiornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Avvenire_Nei : Un anno fa la storica preghiera del Papa per il mondo colpito dalla pandemia - KattInForma : Preghiera della sera 31 Marzo 2021: “Rendici saldi nello Spirito Santo” - GIGI59096412 : RT @caroltrilly: #Mellos #exrosmello Preghiera della notte ???? NESSUNO MA PROPRIO NESDUNO DIA PIÙ VISIBILITÀ A QUELLA MORTA DI FAMA DI PE… - WCCprayers : RT @oss_romano: #31marzo La Settimana di preghiera del @Wcc (@Oikoumene) in tempo di #pandemia. Tenere viva la fiamma della speranza. Di R… - valeriafioranti : RT @Tomoe_2021: Lascia andare il brusio del mondo. I vecchi del mare, le donne della terra, tutti coloro che ti sono antenati ti parlano:… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della

La Luce di Maria

... racchiude attraverso la poesia un messaggio di amore e di pace con la presenza di Bruno Forte, l'arcivescovoChieti - Vasto che conclude il suo intervento con unamedievale francese ...La cover story del numero di AprileRivista del Cinematografo , sullo sfondofoto più significativa dell'anno trascorso, lain solitudine di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta quel 27 marzo in pieno lockdown , introduce la riflessione sugli ...La cover story del numero di Aprile della Rivista del Cinematografo, sullo sfondo della foto più significativa dell’anno trascorso, la preghiera in solitudine di Papa Francesco in una Piazza San ...Celebrazione della Messa Crismale nella Cattedrale di Terni. Celebrazione della Messa Crismale nella Cattedrale di Terni ...