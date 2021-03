Pot pourri primaverile fai da te | con soli ingredienti e profumi naturali!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Come realizzare un potfai da te, ricco dinaturali: approfondiamo insieme! Il potè un profumo per l’ambiente, composto da fiori secchi, spezie e oli essenziali, utilizzato per regalare una fragranza unica alla nostra cara e amata casa. Questa composizione è famosa soprattutto in inverno, ma è possibile prepararlo per qualsiasi stagione dell’anno! Il segreto? Utilizzare le fragranze ideali! Infatti, in autunno e in inverno, gliutilizzati sono soprattutto le pigne, la cannella, i chiodi di garofano e tutte fragranze molto invernali. In questo articolo, vi presenteremo come realizzare un potfai da te, utilizzando gliprimaverili! Cominciamo! Pot...