Poste Italiane: al via le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19. Ecco come fare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da domani sistemi informativi a Poste Italiane per la prenotazione del vaccino Covid-19. Da domani si aggiunge anche la Lombardia (oltre a Calabria, Sicilia, Abruzzo e Basilicata) tra le regioni in cui è possibile prenotare il vaccino anti-Covid 19 per la fascia d'età 70-79 anni attraverso la piattaforma elaborata da Poste Italiane. Per prenotare il vaccino anti Covid con la nuova piattaforma di Poste basta inserire su questo portale il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale (presente sempre sulla tessera sanitaria) per poter accedere nella schermata in cui il sistema mostra le sedi dei punti vaccinali che sono più vicine all'indirizzo di residenza.

