Polonia | Sousa perde Lewandowski in vista dell’Inghilterra | tutto sulle condizioni del bomber del Bayern Monaco

Robert Lewandowski ko.Champions League, sorteggi quarti di finale: il Bayern Monaco ritrova il PSG. Tutti gli accoppiamentiPaulo Sousa perde una pedina importante in vista della sfida al vertice contro l'Inghilterra. Il match, in programma questa sera, sarà valido per la terza giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali e per l'ex coach della Fiorentina non poter contare sul bomber del Bayern Monaco è una perdita importante. La Nazionale guidata da Gareth Southgate ha fatto, sino ad ora, bottino pieno e dunque vorrà continuare a seguire questa falsa riga per mettere una seria ipoteca sulla propria qualificazione.VIDEO Robben, quando la classe non è acqua: l'ex Bayern Monaco segna così un anno ...

