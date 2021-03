“Polmoni compromessi”. Elenoire Ferruzzi, chi è la showgirl ricoverata in gravi condizioni per Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ore drammatiche per Elenoire Ferruzzi, la star dei social – icona Lgbt che sta combattendo in ospedale contro il Covid. La notizia era stata data dalla stessa Ferruzzi due settimane fa: “Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il Covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e Polmoni intaccati, ho paura”, aveva scritto Elenoire Ferruzzi sul suo account social. Ieri la brutta notizia dell’amico Angelo Mazzone in un post su Facebook: “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ore drammatiche per, la star dei social – icona Lgbt che sta combattendo in ospedale contro il. La notizia era stata data dalla stessadue settimane fa: “Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine anchein ospedale con ossigeno fisso eintaccati, ho paura”, aveva scrittosul suo account social. Ieri la brutta notizia dell’amico Angelo Mazzone in un post su Facebook: “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di, lo scrivo qui ...

machefredfa2 : @johnluke_m Elenoire Ferruzzi è malata di Covid e non risponde alle cure in quanto a causa del coronavirus i suoi p… - Giugy_88 : @HMQueenBee Sta sempre peggio a quanto so e non sta rispondendo più alle cure. I polmoni sono molto compromessi. A… - marcoranieri72 : RT @gustinicchi: Sembra migliorino parametri di AMICO col Covid. Parte polmoni compromessi ma nemico arretra. Questo suo messaggio: 'il… - OSpeleologo : RT @gustinicchi: Sembra migliorino parametri di AMICO col Covid. Parte polmoni compromessi ma nemico arretra. Questo suo messaggio: 'il… - GianluPower : RT @gustinicchi: Sembra migliorino parametri di AMICO col Covid. Parte polmoni compromessi ma nemico arretra. Questo suo messaggio: 'il… -