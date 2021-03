“Pogba tornerebbe alla Juve!”, l’indiscrezione che infiamma il mercato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si accende il mercato in casa Juventus. Per Paul Pogba il rientro a Torino sarebbe un’eventualità gradita, e l’indiscrezione è di queste ore. In casa Juventus si guarda già al futuro. La stagione rischia di diventare non particolarmente esaltante, con i bianconeri già fuori dalla Champions League e molto lontani dalla capolista Inter che al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si accende ilin casa Juventus. Per Paulil rientro a Torino sarebbe un’eventualità gradita, eè di queste ore. In casa Juventus si guarda già al futuro. La stagione rischia di diventare non particolarmente esaltante, con i bianconeri già fuori dChampions League e molto lontani dcapolista Inter che al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: '#Pogba non firma e vuole andare via! Da quello che so la #Juve...' ? - SOSFanta : ?? Di Marzio: '#Pogba non firma e vuole andare via! Da quello che so la #Juve...' ? - AleGobbo87 : RT @1411nico: #DiMarzio '#Pogba vuole lasciare lo United tornerebbe volentieri alla #Juventus.' Buonanotte... - Girovagoperduto : RT @1411nico: #DiMarzio '#Pogba vuole lasciare lo United tornerebbe volentieri alla #Juventus.' Buonanotte... - tzvip_ : RT @1411nico: #DiMarzio '#Pogba vuole lasciare lo United tornerebbe volentieri alla #Juventus.' Buonanotte... -