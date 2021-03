“Pogba tornerebbe alla Juve!”, l’indiscrezione che accende il mercato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si accende il mercato in casa Juventus. Per Paul Pogba il rientro a Torino sarebbe un’eventualità gradita, e l’indiscrezione è di queste ore. In casa Juventus si guarda già al futuro. La stagione rischia di diventare non particolarmente esaltante, con i bianconeri già fuori dalla Champions League e molto lontani dalla capolista Inter che al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Siilin casa Juventus. Per Paulil rientro a Torino sarebbe un’eventualità gradita, eè di queste ore. In casa Juventus si guarda già al futuro. La stagione rischia di diventare non particolarmente esaltante, con i bianconeri già fuori dChampions League e molto lontani dcapolista Inter che al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: '#Pogba non firma e vuole andare via! Da quello che so la #Juve...' ? - SOSFanta : ?? Di Marzio: '#Pogba non firma e vuole andare via! Da quello che so la #Juve...' ? - AleGobbo87 : RT @1411nico: #DiMarzio '#Pogba vuole lasciare lo United tornerebbe volentieri alla #Juventus.' Buonanotte... - Girovagoperduto : RT @1411nico: #DiMarzio '#Pogba vuole lasciare lo United tornerebbe volentieri alla #Juventus.' Buonanotte... - tzvip_ : RT @1411nico: #DiMarzio '#Pogba vuole lasciare lo United tornerebbe volentieri alla #Juventus.' Buonanotte... -