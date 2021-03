Più risorse per gli asili nido | tema cruciale per il futuro

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Quello degliè unper ildel nostro Paese, su cui abbiamo lavorato molto in questi anni. In alcuni recenti interventi, apparsi sulla stampa, mancano dei passaggi rilevanti che hanno cambiato il quadro generale. Certo rimane ancora molto da fare, ed interverremo grazie anche ai fondi del PNRR, ma sono stati fatti passi in avanti importanti e sostanziali. Il primo di questi riguarda il cambio della metodologia, approvato dalla Commissione per i Fabbisogni Standard guidata dal professor Arachi che, nella seduta del 24 luglio 2019, ha messo fine alla vergogna degli “zero”. Le due novità principali ineriscono, infatti, il riconoscimento del fabbisogno per assicurare una percentuale minima di copertura della popolazione fra zero e due anni, e la ...