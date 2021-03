Più prenotazioni che dosi disponibili: il caos all’Ospedale San Gerardo di Monza | VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un filmato girato nel tardo pomeriggio di lunedì 29 marzo all’interno dell’Ospedale San Gerardo di Monza mostra l’ennesima situazione di caos nella gestione della campagna vaccinale in Lombardia. Il VIDEO mostra attimi di tensione nella sala di accettazione dell’area del nosocomio riservata alle immunizzazioni anti-Covid. Molte persone, troppe. Senza le dovute distanze di sicurezza che si trovano a discutere (dopo ore di attesa) con il personale sanitario. Alla fine molti di loro (prenotati) sono stati rimandati a casa: le dosi disponibili per quella giornata erano inferiori rispetto al numero di pazienti convocati. Ospedale San Gerardo di Monza: un nuovo caos nella campagna vaccinale in Lombardia Mentre Matteo Salvini continua ad ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un filmato girato nel tardo pomeriggio di lunedì 29 marzo all’interno dell’Ospedale Sandimostra l’ennesima situazione dinella gestione della campagna vaccinale in Lombardia. Ilmostra attimi di tensione nella sala di accettazione dell’area del nosocomio riservata alle immunizzazioni anti-Covid. Molte persone, troppe. Senza le dovute distanze di sicurezza che si trovano a discutere (dopo ore di attesa) con il personale sanitario. Alla fine molti di loro (prenotati) sono stati rimandati a casa: leper quella giornata erano inferiori rispetto al numero di pazienti convocati. Ospedale Sandi: un nuovonella campagna vaccinale in Lombardia Mentre Matteo Salvini continua ad ...

