Pirelli - Investimenti per 2 miliardi di euro fino al 2025 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Pirelli ha in programma di investire circa 2 miliardi di euro tra il 2021 e il 2025 per sostenere il nuovo piano industriale varato dal consiglio di amministrazione. In particolare, le risorse saranno destinate a migliorare la produttività, al progresso tecnologico e all'aumento della capacità nel segmento degli pneumatici ad alto valore aggiunto (premium e prestige). Due fasi. Nello specifico, la multinazionale della Bicocca ha stabilito due fasi per i suoi Investimenti: per il biennio 2021-2022, caratterizzato dalle attese di un significativo rimbalzo del Pil globale, sono stati stanziati tra 710 e 730 milioni di euro, mentre per il triennio 2023-2025, quando è prevista una stabilizzazione dell'economia, saranno impegnati tra gli 1,2 e gli 1,3 ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laha in programma di investire circa 2ditra il 2021 e ilper sostenere il nuovo piano industriale varato dal consiglio di amministrazione. In particolare, le risorse saranno destinate a migliorare la produttività, al progresso tecnologico e all'aumento della capacità nel segmento degli pneumatici ad alto valore aggiunto (premium e prestige). Due fasi. Nello specifico, la multinazionale della Bicocca ha stabilito due fasi per i suoi: per il biennio 2021-2022, caratterizzato dalle attese di un significativo rimbalzo del Pil globale, sono stati stanziati tra 710 e 730 milioni di, mentre per il triennio 2023-, quando è prevista una stabilizzazione dell'economia, saranno impegnati tra gli 1,2 e gli 1,3 ...

MilanoFinanza : I margini di Pirelli torneranno ai livelli pre-Covid nel 2022, 1,3 mld di investimenti nel 2025… - zazoomblog : Pirelli: in 2021-22 previsti investimenti tra 710-730 mln in 2023-25 tra 12-13 mld - #Pirelli: #2021-22 #previsti - TV7Benevento : Pirelli: in 2021-22 previsti investimenti tra 710-730 mln, in 2023-25 tra 1,2-1,3 mld... -