Pirelli - Coronavirus | lazienda offre le proprie strutture per le vaccinazioni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Laha aperto alla possibilità di offrire tutte le sueper effettuare lecontro il. Il primo hub. In particolare, la Regione Lombardia ha accolto tale disponibilità annunciando l'intenzione di realizzare un hub vaccinale massivo, curato dall'Asst Milano Nord, all'interno delHangarBicocca: lo spazio espositivo per l'arte contemporanea garantirà comunque il prosieguo delleattività, riaprendo al pubblico una volta che le misure anti-Covid lo consentiranno. Il ruolo della Confindustria. La decisione dellapone la società tra quelle aderenti all'iniziativa proposta dalla Confindustria al governo per il coordinamento nazionale dellein azienda. Procedendo in questa direzione, ...

Nel merito è intervenuto il vicepresidente del Carroccio a PalazzoAndrea Monti . "Il PdL ...per far ripartire l'economia lombarda colpita dal perdurare della pandemia di. Regione ......l'Europa dovrebbe diventare il principale produttore al mondo di vaccini contro il... In negativo Diasorin - 2,32%; Inwit - 0,59%;- 0,76%. Banche trascurate. Stabile l'...Pirelli mette a disposizione i propri spazi per la lotta al Covid-19, la Regione Lombardia dà l’ok per l’hub vaccinale nello spazio Pirelli HangarBicocca ...Approvato oggi al Pirellone un Progetto di Legge sugli interventi a sostegno del tessuto economico lombardo. Nel merito è intervenuto il vicepresidente del Carroccio a Palazzo Pirelli Andrea Monti. «I ...