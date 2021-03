Pierpaolo Pretelli vuota il sacco su Andrea Zelletta | “Ci sono rimasto male per alcune cose”

(Di mercoledì 31 marzo 2021)deluso daChi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello sin dall’inizio sa perfettamente cheedhanno instaurato una bella amicizia all’interno del loft di Cinecittà. I due hanno percorso questa avventura televisiva fino all’ultimo, ma una volta che i riflettori sispenti pare che l’ex tronista di Uomini e Donne e il 30enne si siano persi di vista. In una recente intervista, il fidanzato di Natalia Paragoni ha fatto sapere che in questo ultimo mese ha vistosolo una volta. Ma a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la fiamma di Giulia Salemi affermando che il compagno d’avventura ha detto dellesul ...

Giulia Salemi su Tommaso Zorzi. L'ex gieffina sta indubbiamente vivendo un periodo d'oro. L'amore trovato all'interno della casa del Grande Fratello Vip con il suo, ma anche una scalata verso il successo sotto il profilo professionale. Eppure nella vita privata dell'influencer, esiste ancora un punto dolente. Lo ha affermato durante un'...Anche a distanza di un mese dalla fine del 'Grande Fratello Vip' la relazione tra Giulia Salemi esta andando avanti a gonfie vele. I due si sono lentamente innamorati e dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà, finita l'esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ...Salemi in un'intervista ha espresso parole molto belle nei confronti di Tommaso Zorzi. Su Pierpaolo: 'Sono innamorata e serena'.Insomma, sicuramente ce n’è sarà per tutti i gusti. Non mancano neanche ex gieffini perché si sono fatti i nomi anche di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Proprio quest’ultima coppia aveva parlato ...