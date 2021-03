Pierpaolo Pretelli | brutto infortunio per l’ex vippone | ecco le sue condizioni – Foto

(Di mercoledì 31 marzo 2021)si è fatto male durante un allenamento, nelle ultime ore ha voluto rassicurare i fan sulle suecome stagieffino, cerca di rassicurare i fanspavento persi è infortunato durante un’allenamento di calcio. Il giovane ragazzo dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip sta cercando di farsi strada nel mondo della televisione. come detto da lui sono molte le opportunità che sta ricevendo e nelle scorse ore aveva confessato di dover partire qualche giorno per partecipare ad un evento sportivo insieme ad altri vip del mondo dello spettacolo. ...

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - gaiaperri10 : RT @agrega3006: Da DONNA vi dico, Pierpaolo Pretelli è bono ma Giulia Salemi è illegale ?? #prelemi - Marika54538042 : RT @TrueLov68369279: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi! Basta non ho altro da aggiungere, perché sono svenuta un secondo dopo aver visto q… - agrega3006 : Da DONNA vi dico, Pierpaolo Pretelli è bono ma Giulia Salemi è illegale ?? #prelemi - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Una gioia immensa per la modella italo persiana, che, oltre ai successi lavorativi, si gode il suo grande amore con: la storia nata al GF Vip prosegue a gonfie vele.Il gossip che però più avvince in questi giorni è quello che riguarda la coppia più amata del Grande fratello Vip , quella formata dae Giulia Salemi . Anche loro due sarebbero ...Salemi in un'intervista ha espresso parole molto belle nei confronti di Tommaso Zorzi. Su Pierpaolo: 'Sono innamorata e serena'.L'ex gieffina del GF Vip 5 si racconta in una intervista: il desiderio di diventare madre, chi ospiterà nel Salotto Salemi, la riflessione su Tommaso ed Elisabetta, il trucco di Fariba all'Isola dei F ...