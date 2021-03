Pfizer: il nostro vaccino «sicuro ed efficace» anche dai 12 ai 15 anni. Pronti per vaccinare gli studenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il vaccino Pfizer-BionTech ha superato la prova sugli adolescenti. Secondo i dati del trial clinico in corso su circa 200-300 giovani tra i 12 e i 15 anni il vaccino è «sicuro ed efficace» anche per questa fascia d’età. Le due aziende puntano ora a utilizzarlo già dal prossimo anno scolastico. Intanto Israele ha fatto sapere che inizierà la somministrazione non appena arriverà il via libera della Food and Drugs administration, l’ente regolatore Usa, alla quale le due aziende si apprestano a rivolgersi. La stessa Casa Bianca è intervenuta per manifestare la propria soddisfazione. Il vaccino Pfizer e Biontech dai 12 ai 15 anni Pfizer e Biontech hanno annunciato i risultati del trial con una nota ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il-BionTech ha superato la prova sugli adolescenti. Secondo i dati del trial clinico in corso su circa 200-300 giovani tra i 12 e i 15ilè «edper questa fascia d’età. Le due aziende puntano ora a utilizzarlo già dal prossimo anno scolastico. Intanto Israele ha fatto sapere che inizierà la somministrazione non appena arriverà il via libera della Food and Drugs administration, l’ente regolatore Usa, alla quale le due aziende si apprestano a rivolgersi. La stessa Casa Bianca è intervenuta per manifestare la propria soddisfazione. Ile Biontech dai 12 ai 15e Biontech hanno annunciato i risultati del trial con una nota ...

