Pesce d’aprile | leggenda | scherzi e perché si chiama così

Leggi su dilei

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il primo di aprile è il giorno degliper antonomasia: quello noto proprio per il, tradizione che esiste in diversi Paesi del mondo. Compresa l’Italia.di ogni tipo che vanno dai più semplici (chi non ha mai avuto almeno una volta nella vita unattaccato sulla schiena quando andava a scuola?) fono a quelli più complessi. Ma da dove nasce il? Vi sono diverse leggende circa la sua origine, tra le più interessanti quella relativa alla pesca nel passato, quando i pescatori nei primi giorni del mese di aprile avevano difficoltà a trovare pesci e tornavano senza nulla in porto, venendo presi in giro dai compaesani. Oppure ancora la teoria secondo la quale la tradizione deldi Aprile è nata quando il ...